С начала суток по всей линии фронта на Донбассе тишина – штаб ООС

С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"По всей линии фронта наблюдалась тишина", - говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00, опубликованной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, подразделения Госслужбы по ЧС Объединенных сил привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ООС.

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