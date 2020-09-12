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17:50 12.09.2020

Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

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Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020" в 20-х числах сентября.

"Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Теги: #рф #зеленский
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Интерфакс-Украина
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