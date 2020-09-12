В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

В условиях оранжевого уровня эпидемиологической опасности, который действует в Киеве с 14 сентября, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", - сообщил Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.

И.о первого замглавы КГГА отметил, что в Киеве уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, "на карантин закрыто всего две из 428 школ".

"В то же время, мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - подчеркнул он.