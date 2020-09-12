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15:01 12.09.2020

Вопрос функционирования единого номера быстрого реагирования на уровне ОТГ должен быть урегулирован законодательно - Зеленский

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Вопрос функционирования единого номера быстрого реагирования на уровне ОТГ должен быть урегулирован законодательно - Зеленский

В Украине должна быть законодательно урегулирована работа единого номера быстрого реагирования на уровне объединенных территориальных громад, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область.

Во время посещения Центра безопасности граждан пгт Авангард президент был проинформирован, что в Центре функционирует единый номер, на который поступают обращения от населения, с целью быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, однако законодательство не регулирует его работу, поэтому дозвониться в Центр можно и по известным номерам экстренных служб "101", "102" и "103", сообщает пресс-служба главы государства.

"Это достаточно важный вопрос, и его необходимо решить. Ведь жители территориальных громад должны получать оперативную помощь по единому телефонному номеру", - заявил Зеленский.

"Уже есть пример, и дальше все зависит от каждой громады. Но, по моему мнению, это качественный пример того, как общество может самоорганизоваться и помогать каждому жителю", - отметил президент, комментируя работу Центра.

Уточняется, что помимо реагирования на чрезвычайные события, Центр также осуществляет профилактическую и просветительскую работу. Она направлена на предотвращение правонарушений и чрезвычайных ситуаций, а также на подготовку населения к действиям в кризисных ситуациях. Создано добровольное пожарное движение в обществе, которое повышает культуру безопасности. Центр безопасности граждан разработал учебный курс пожарных-спасателей для добровольцев.

Теги: #зеленский #отг
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