События

13:34 12.09.2020

В Ровно задержан мужчина, пытавшийся по заданию представителей ФСБ РФ подорвать объект критической инфраструктуры

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В Ровно задержан мужчина, пытавшийся по заданию представителей ФСБ РФ подорвать объект критической инфраструктуры

Сотрудники Службы безопасности Украины в субботу, 12 сентября, задержали жителя Одесской области, который по заданию представителей ФСБ России пытался уничтожить один из экономических объектов критической инфраструктуры г. Ровно.

"По данным следствия, мужчина в мае 2020 года с собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбами страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

12 сентября он по заданию своих кураторов пытался подорвать объект Горбаковско-Горыньградского водозабора, что привело бы к продолжительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей в г. Ровно и других района Ровенской области.

Сотрудники контрразведки задержали мужчину и изъяли взрывное устройство.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 (государственная измена, завершенное покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Теги: #рф #инфраструктура #ровно #фсб
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