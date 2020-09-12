Новая взлетная полоса аэропорта Одессы должны быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщили Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса", сообщает пресс-служба главы государства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747-400/800, по категории III ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Министр добавил, что благодаря новой полосе аэропорт Одессы сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров.

Зеленский поинтересовался, есть ли необходимый запрос среди пассажиров для строительства новой полосы аэропорта.

"Запрос, конечно, есть, потому что Одесса - туристический город, он развивается. В этом году заработала программа "Путешествуй по Украине", и Одесса принимала слишком большое количество пассажиров, даже несмотря на коронавирусные вызовы, которые у нас есть сегодня", - сказал в ответ Криклий.

Министр отметил, что после завершения реконструкции старая полоса не будет работать.

Зеленский поинтересовался вопросом сертификации новой взлетной полосы. Министр инфраструктуры отметил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию полосы, и полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Также Криклий сообщил, что в перспективе длину взлетно-посадочной полосы можно увеличить до 3200 метров.

"Тогда мы сможем принимать самолеты любого типа", - подчеркнул он.

Зеленский уточнил, достаточно ли профинансированы работы по завершению третьей очереди реконструкции полосы, поскольку была договоренность, что будет карта строительства со сроками всех аэропортов Украины.

По словам Криклия, проект строительства новой рулежной дорожки уже готов и на него планируется потратить более 900 млн грн, которые должны быть заложены в бюджете. Генеральный подрядчик строительства отметил, что через восемь месяцев после получения средств третья очередь строительства будет реализована.

"Вы проверьте, чтобы не забыть такие вещи. Это важно", - подчеркнул президент, обращаясь к министру инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский поинтересовался, установлено ли светосигнальное оборудование на новой полосе.

"Важно, что метеооборудование здесь позволит самолетам садиться даже в туман. Это очень важно", - отметил министр Криклий

Также главе государства продемонстрировали новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием 3 млн пассажиров в год.