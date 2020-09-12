ГБР проводит экспертизы по делу о "пленках Ермака", допросы фигурантов завершены – Венедиктова

Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает производство по делу о так называемых "пленках Ермака". Следствие находится на стадии проведения экспертиз, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы - не смонтированы, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках, уже были осуществлены", - рассказала Венедиктова в интервью "Shuster online".

"Что касается НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не забираю у них ничего, и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно также сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", - добавила она.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Производство было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч.2 ст.344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч.2 ст.328 - разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия, ч.1 ст.364 – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Позже следствие добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) УК.

11 июня НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун". При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".