События

12:07 12.09.2020

В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

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В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области утром 12 сентября произошло крушение легкомоторного самолета. Информация поступила в Службу спасения "101" в 08:10, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В поле, вблизи с. Дьяковка, Бурынского района, произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте крушения работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Сумской области. Привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #гсчс #самолет #авария
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