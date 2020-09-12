В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области утром 12 сентября произошло крушение легкомоторного самолета. Информация поступила в Службу спасения "101" в 08:10, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В поле, вблизи с. Дьяковка, Бурынского района, произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте крушения работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Сумской области. Привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.