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11:25 12.09.2020

В ВСУ за сутки выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19

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В ВСУ за сутки выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 36 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 27 человек: 10 военнослужащих в Киевской области, 3 военнослужащих во Львовской области, 6 военнослужащих и один работник ВСУ в Одесской области, по одному военнослужащему в Черниговской, Днепропетровской и Ровенской областях, по два работника ВСУ в Тернопольской и Житомирской областях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 12 сентября в ВСУ коронавирусной болезнью болеют 636 человек. Выздоровели за время пандемии 1518 человек, летальных случаев – 6.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 708 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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