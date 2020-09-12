В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных
В Киеве за минувшие сутки заболевание Covid-19 обнаружили у 428 человек, в том числе у 12 медработников, сообщил мэр Виталий Кличко в соцсетях.
Пятеро раннее заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян.
В настоящее время в столице 16951 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Кром того, не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек, всего коронавирус преодолели 5267 жителей Киева.