События

11:18 12.09.2020

В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

1 мин читать
В Киеве за сутки выявили коронавирус у 428 человек, всего в столице почти 17 тыс инфицированных

В Киеве за минувшие сутки заболевание Covid-19 обнаружили у 428 человек, в том числе у 12 медработников, сообщил мэр Виталий Кличко в соцсетях.

Пятеро раннее заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян.

В настоящее время в столице 16951 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кром того, не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек, всего коронавирус преодолели 5267 жителей Киева.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 12.09.2020
В ВСУ за сутки выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 36 новых случаев заболевания COVID-19

09:07 12.09.2020
В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

06:52 12.09.2020
В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19

04:23 12.09.2020
В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

22:32 11.09.2020
Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

21:53 11.09.2020
В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

19:51 11.09.2020
В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

19:23 11.09.2020
Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

19:17 11.09.2020
Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

19:05 11.09.2020
Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19, 1341 выздоровели, 72 умерли

Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил о проникновении неизвестных на чердак, опечатанный полицией в рамках "дела о прослушке"

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали – штаб ООС

Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

В Катаре стартуют межафганские переговоры

Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА