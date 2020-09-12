События

10:25 12.09.2020

Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

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Белорусская милиция сообщила о задержании накануне более 30 участников протестных акций

В Беларуси в пятницу прошли 13 протестных акций в трех регионах страны, сообщила пресс-служба МВД.

"Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах", - говорится в сообщении ведомства в его телеграмм-канале.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - уточнили в МВД.

По данным пресс-службы, в "поддержку мира, безопасности и спокойствия" в пятницу в Беларуси состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Теги: #протест #беларусь
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