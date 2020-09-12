Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил о проникновении неизвестных на чердак, опечатанный полицией в рамках "дела о прослушке"

Журналист программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил о проникновении неизвестных на чердак, который был опечатан полицией в рамках расследования дела о признаках установки "прослушки" в доме журналиста.

"Около двух часов ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор, чтобы контролировать выходы из четырех подъездов, ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", - написал Ткач на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в августе журналист Ткач на своей странице в Фейсбуке заявил, что обнаружил у себя дома признаки установки устройства для прослушивания. "Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - написал он.

8 августа сообщалось, что столичные следователи начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после осмотра в квартире журналиста Ткача. Полицейские обнаружили на потолке в квартире на пятом этаже повреждения. "Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания, но никаких повреждений или технических средств не обнаружили", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Ранее съемочная группа "Схем" неоднократно заявляла о препятствовании своей профессиональной работе.