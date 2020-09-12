События

05:22 12.09.2020

Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

2 мин читать
Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

 

Харьковская местная прокуратура №3 объявила об окончании досудебного расследования дела о поставках продукции ГП "Завод "Электротяжмаш" Брянскому машзаводу по заниженной стоимости, в результате чего предприятию был причинен ущерб более 1 млн.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, двум должностным лицам инкриминируется ч. 2 ст. 367  (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины, а одному из них (заместителю руководителя предприятия) - также ч. 4 ст. 191  (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) УК Украины.

"С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба, на имущество подозреваемых наложен арест. Также заместитель высшего руководства предприятия отстранен на время следствия от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что "Электротяжмаш" заключил договор на поставку оборудования предприятию в Лондоне. При этом, один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи. А представитель высшего руководства "Электротяжмаша", зная об этом, тем не менее подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

 

 

Теги: #прокуратура #расследование #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:23 12.09.2020
Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

02:17 12.09.2020
Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

00:04 12.09.2020
Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

00:02 12.09.2020
Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

23:48 11.09.2020
Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

21:53 11.09.2020
В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

18:07 11.09.2020
Венгрия предоставит Украине дополнительно 900 транзитных разрешений без оплаты транспортного налога на 2020г

Венгрия предоставит Украине дополнительно 900 транзитных разрешений без оплаты транспортного налога на 2020г

13:27 11.09.2020
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

11:41 11.09.2020
В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

11:20 11.09.2020
Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

В Катаре стартуют межафганские переговоры

В ХАМАС осудили нормализацию отношений Израиля и Бахрейна

Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

Трамп ожидает быстрого продолжения нормализации отношений арабских стран с Израилем

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей

В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

Защита Колесниковой просит суд в Минске отменить решение об ее аресте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА