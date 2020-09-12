Досудебное расследование по делу о поставках по заниженной стоимости продукции "Электротяжмаша" Брянскому машзаводу закончено – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №3 объявила об окончании досудебного расследования дела о поставках продукции ГП "Завод "Электротяжмаш" Брянскому машзаводу по заниженной стоимости, в результате чего предприятию был причинен ущерб более 1 млн.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, двум должностным лицам инкриминируется ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины, а одному из них (заместителю руководителя предприятия) - также ч. 4 ст. 191 (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) УК Украины.

"С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба, на имущество подозреваемых наложен арест. Также заместитель высшего руководства предприятия отстранен на время следствия от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что "Электротяжмаш" заключил договор на поставку оборудования предприятию в Лондоне. При этом, один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи. А представитель высшего руководства "Электротяжмаша", зная об этом, тем не менее подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.