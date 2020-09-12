События

04:23 12.09.2020

В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

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В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае зафиксированы 14 новых инфицированных COVID-19: шесть больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 37 случаев заражения: 15 активных и 22 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 174 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 625 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 386 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 14 новых случаев заболевания, 12 - в Гонконге и два - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 469 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 925 (99 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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