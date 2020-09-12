Харьковский полицейский подозревается в незаконном изъятии водительских прав и взяточничестве – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении дознавателю Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"В июле 2020г сотрудники патрульной полиции Харькова изъяли у местной жительницы водительское удостоверение по факту якобы подделки документа. В дальнейшем в ходе расследования этого уголовного производства дознаватель предложил за 51 тыс.грн вернуть удостоверение и закрыть уголовное производство, хотя женщина категорически отрицала факт подделки", - сообщается на официальном сайте ГБР.

2 сентября под контролем правоохранителей пострадавшая передала полицейскому требуемую сумму.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски.

Устанавливается причастность к совершению преступления других людей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.