Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена подавать в отставку с этой должности.

"Заявление (об отставке - ИФ) по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - сказала она в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера".

Венедиктова указала, что и не собирается писать такое заявление, потому что это "безответственно".

"Мне просто - я писала программу кандидата в президенты (Владимира Зеленского - ИФ), я писала программу партии "Слуга народа", была в пуле экспертов. Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - пояснила она.

Венедиктова отметила, что если Верховная Рада примет решение, что Венедиктовой пора уходить с должности генпрокурора, то депутаты это сделают в установленном законом порядке. "Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - подчеркнула она.

Венедиктова рассказала, что ей сейчас есть, чем заниматься. "Я занимаюсь разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концепцией развития органов правопорядка. Нельзя в государстве жить без стратегии, без плана, хоть на какую-то перспективу. Поэтому, мне кажется, нам очень важно для органов правопорядка этот план прописать, и перепрошить всё. Вот это мне сейчас очень интересно", - указала она.

По ее словам, началась перезагрузка областных прокуратур, открылись новые областные прокуратуры. "Мы занимаемся сейчас очень плотно областными прокуратурами. Закончим с ними, и думаю, что где-то в конце месяца должны стартануть с аттестациями местных прокуратур. Поэтому работы много, и я занята сейчас тем, чем занята", - сказала она.

Венедиктова убеждена, что такие слухи о якобы ее отставке кто-то запускает. "Я точно знаю, кто", - добавила генпрокурор.