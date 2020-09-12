Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

Политические советники лидеров государств "Нормандского формата" поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделает всё, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", - цитирует его пресс-служба ОП в пятницу вечером.

В ОП указали, что во время встречи в Берлине большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время", - сообщили в ОП.

Также достигнута договоренность о встрече в формате советников лидеров стран-участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель, чтобы продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей лидеров в декабре 2019 года и подготовку Берлинского саммита в Нормандском формате.

В Офисе президента отметили, что в составе украинской делегации на встрече в Берлине были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин. В украинскую делегацию также вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

"Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров. Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле", - подчеркнули в ОП.