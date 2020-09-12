События

00:04 12.09.2020

Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

2 мин читать
Советники "Нормандской четверки" поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер для продления режима прекращения огня на Донбассе – ОП

Политические советники лидеров государств "Нормандского формата" поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделает всё, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", - цитирует его пресс-служба ОП в пятницу вечером.

В ОП указали, что во время встречи в Берлине большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время", - сообщили в ОП.

Также достигнута договоренность о встрече в формате советников лидеров стран-участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель, чтобы продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей лидеров в декабре 2019 года и подготовку Берлинского саммита в Нормандском формате.

В Офисе президента отметили, что в составе украинской делегации на встрече в Берлине были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин. В украинскую делегацию также вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

"Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров. Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле", - подчеркнули в ОП.

Теги: #ткг #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 12.09.2020
Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

Венедиктова не намерена подавать в отставку с поста генпрокурора

23:48 11.09.2020
Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

21:53 11.09.2020
В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

18:07 11.09.2020
Венгрия предоставит Украине дополнительно 900 транзитных разрешений без оплаты транспортного налога на 2020г

Венгрия предоставит Украине дополнительно 900 транзитных разрешений без оплаты транспортного налога на 2020г

13:27 11.09.2020
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

11:41 11.09.2020
В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

11:20 11.09.2020
Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

09:49 11.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

09:03 11.09.2020
В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

08:12 11.09.2020
В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

В Одесской области экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 100 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

ПОСЛЕДНЕЕ

В ХАМАС осудили нормализацию отношений Израиля и Бахрейна

Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

Трамп ожидает быстрого продолжения нормализации отношений арабских стран с Израилем

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей

В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

Защита Колесниковой просит суд в Минске отменить решение об ее аресте

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА