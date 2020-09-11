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23:48 11.09.2020

Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

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Предложенные изменения в постановление о местных выборах в Украине полностью соответствуют Минскому комплексу мер -  Андрей Костин после встречи политических советников Нормандской четверки

В ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов.

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин.

"На встрече отмечалось, что этот проект был внесен 28 июля 2020 года - задолго до того, как началась информационная атака на делегацию в связи с пунктом 4", - отметил он. 

"Как представитель делегации, - сказал также Костин, - я подтверждаю приверженность минским соглашениям. Безусловно, и у нас,  и в украинском обществе есть масса вопросов к Минским соглашениям, но и мы, и  наш президент считаем, что они являются единственной платформой для продолжения процесса урегулирования".

По словам Костина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук,  обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос о анализе п.4 постановления о назначении местных выборов. "Я надеюсь, что в  процессе рассмотрения проекта  Кравчук сможет выступить перед парламентом, принести свои аргументы  чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению Минских  соглашений", - сказал он.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой. Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Теги: #костин #ткг #украина
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