События

23:30 11.09.2020

В ХАМАС осудили нормализацию отношений Израиля и Бахрейна

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Движение ХАМАС осудило договоренность Бахрейна и Израиля об установлении дипломатических отношений, сообщает "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление представителя палестинской группировки.

"Это означает, что Бахрейн присоединяется в качестве партнера к "сделке века", которая является атакой на палестинский народ", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Хазема Касема.

Другой представитель движения заявил, что "слабая реакция арабских государств на соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами подтолкнула и другие страны к нормализации своих отношений с Израилем".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке США Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений. В августе Израиль при посредничестве Вашингтона также нормализовал отношения с ОАЭ.

"Сделкой века" называют разработанный администрацией США план палестино-израильского урегулирования, который палестинцы отвергли.

Теги: #хамас #бахрейн #ближвосток #израиль
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