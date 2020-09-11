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22:32 11.09.2020

Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

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Во Франции второй день подряд фиксируют более 9 тыс. новых случаев COVID-19

Во Франции за минувшие сутки выявлено 9,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

При этом, днем ранее этот показатель составил 9,8 тыс. и стал рекордно высоким для страны с начала пандемии.

За последние 24 часа во Франции впоследствии заражения коронавирусной инфекцией скончалось 80 человек. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приближается к 31 тыс.

В общей сложности за время пандемии во Франции выявлено более 360 тыс. заболевших коронавирусом.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в пятницу констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 и призвал каждого жителя вести себя ответственно.

"Особенно беспокоит, что впервые за многие недели мы фиксируем значительный рост числа госпитализаций", - отметил он.

Теги: #статистика #коронавирус #франция
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