Трамп ожидает быстрого продолжения нормализации отношений арабских стран с Израилем

Процесс нормализации отношений между арабскими странами и Израилем будет и дальше проходить в быстром темпе, считает президент США Дональд Трамп.

"По мере того, как все больше стран будут нормализовывать отношения с Израилем - а это будет происходить очень быстро - регион (Ближний Восток - ИФ) будет все более стабильным, безопасным и процветающим", - сказал он в пятницу журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что для стабилизации ближневосточного региона он постепенно выводит оттуда войска, тогда как его предшественники на президентском посту, наоборот, направляли туда все больше американских военных.

"Они пытались сделать это (стабилизировать регион - ИФ), ведя там бои и везде проливая кровь. Песок был весь пропитан кровью. А теперь мы видим, что на смену крови приходит мир", - сказал президент США.

Ранее в пятницу стало известно, что при посредничестве США Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения. Это произошло вскоре после того, как на аналогичный шаг пошло руководство ОАЭ.