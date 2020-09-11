Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) смогут договориться о встрече глав своих государств.

“Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин Макрон поддерживают идею проведения как можно скорее встречи лидеров. Безусловно, все говорят, и российская сторона, о том, что это важно бы сделать, когда большинство вопросов, о которых была достигнута договоренность в Париже, будут выполнены. Я могу вам сказать, что украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. Поэтому… надеюсь, что такая договоренность будет достигнута", - сказал Ермак в комментарии, который обнародовал в эфире телеканал "Интер" в пятницу вечером.

Как сообщалось, переговоры делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ проходят в пятницу в Берлине.