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20:39 11.09.2020

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

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Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) смогут договориться о встрече глав своих государств.

“Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин Макрон поддерживают идею проведения как можно скорее встречи лидеров. Безусловно, все говорят, и российская сторона, о том, что это важно бы сделать, когда большинство вопросов, о которых была достигнута договоренность в Париже, будут выполнены. Я могу вам сказать, что украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. Поэтому… надеюсь, что такая договоренность будет достигнута", - сказал Ермак в комментарии, который обнародовал в эфире телеканал "Интер" в пятницу вечером.

Как сообщалось, переговоры делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ проходят в пятницу в Берлине.

Теги: #нормандский_формат #встреча
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