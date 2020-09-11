С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Эвакуация сотрудников ТЭЦ-6, расположенного на северо-восточной окраине Киева, проходит в пятницу вечером после поступившего правоохранителям сообщения о минировании предприятия.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - сообщается в Телеграм-канале Патрульной полиции Украины.

Киевская ТЭЦ-6 введена в эксплуатацию в 1981 году и в настоящее время является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов украинской столицы.