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19:52 11.09.2020

Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей

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Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей

В четверг, 10 сентября, завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей об изменении избирательного адреса на выборах 25 октября 2020 года.

"Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября)", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что 41 118 из общего числа заявлений были поданы онлайн.

На обработке в отделах ведения Госреестра избирателей остается ещё около 2 тыс. заявлений.

Больше всего избирателей, воспользовавшихся правом смены адреса голосования, в Киевской области (23 620 человек), г. Киев (15 332 человека), Одесской (9 333 человека) и Львовской (7 134 человека) областях.

"За последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения Госреестра избирателей было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах", - отмечают в ЦИК.

Как сообщалось, 25 октября 2020 года в Украине состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Избирательная кампания официально стартовала 5 сентября.

Теги: #смена #адреса #выборы
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