Защита Колесниковой просит суд в Минске отменить решение об ее аресте

Защита обжаловала решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Людмила Казак.

"Жалоба направлена в суд", - сказала адвокат.

Жалоба подана в суд Партизанского района Минска. Защита "просит отменить Колесниковой меру пресечения".

Ранее, Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она заключена под стражу.

По словам адвоката, Колесникова считает, что подверглась политическому преследованию. Выдвинутые претензии называет абсурдными, а своё задержание - похищением.