События

19:48 11.09.2020

Защита Колесниковой просит суд в Минске отменить решение об ее аресте

1 мин читать
Защита Колесниковой просит суд в Минске отменить решение об ее аресте

Защита обжаловала решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Людмила Казак.

"Жалоба направлена в суд", - сказала адвокат.

Жалоба подана в суд Партизанского района Минска. Защита "просит отменить Колесниковой меру пресечения".

Ранее, Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она заключена под стражу.

По словам адвоката, Колесникова считает, что подверглась политическому преследованию. Выдвинутые претензии называет абсурдными, а своё задержание - похищением.

Теги: #колесникова #защита #арест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 11.09.2020
Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

15:30 11.09.2020
Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

11:42 11.09.2020
Тихановская считает не очень активной российскую поддержку Лукашенко

Тихановская считает не очень активной российскую поддержку Лукашенко

11:00 11.09.2020
Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

10:08 11.09.2020
Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

00:19 11.09.2020
Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

Боррель в разговоре с Гутерришем выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси

19:45 10.09.2020
Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

Задержан бывший журналист белорусского госТВ Семченко, входивший в президентский пул

17:46 10.09.2020
Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

15:08 10.09.2020
Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

Около 40 человек задержано в Беларуси в среду на акциях протеста – МВД

13:12 10.09.2020
Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств

С киевской ТЭЦ-6 эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании

Избирательный адрес на местных выборах 2020 года в Украине изменили более 98 тыс. избирателей

В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

Глава разведки ФРГ согласен, что Навального отравили "более сильной" версией "Новичка"

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА