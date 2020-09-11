Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.

Ранее во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.

Как сообщалось, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев в связи с передачей Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных под Минском 29 июля.

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".