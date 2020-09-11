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19:25 11.09.2020

В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

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В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

В Запорожье правоохранители начали два уголовных производства по фактам попытки фальсификации предстоящих выборов, среди которых подкуп избирателей и внесение недостоверных данных в избирательный реестр, сообщили заместитель начальника полиции области Олег Григорьев и запорожский координатор сети "Опора" Таисия Мельниченко.

Как сообщили на брифинге ГУ Нацполиции в Запорожской области в пятницу, последние несколько дней активисты сети "Опора" вместе с полицией задокументировали массовый подвоз людей к Запорожской районной администрации, где находится отделение ведения реестра избирателей. Прибывшие граждане намеревались сменить свой избирательный адрес.

Полицией установлено, что подвоз избирателей организовала 34-летняя заместитель председателя поселковой территориальной избирательной комиссии Запорожского района.

"Жителей поселка Балабино посадили в маршрутное такси, которое было снято с рейса, и привезли сюда. Группа людей не могла не видеть полицию, которая находилась возле этого отдела, но они вышли из автобуса, заняли очередь и начали по очереди заходить и менять адреса голосования. У нас есть подтверждающее видео. Мы считаем это вмешательством в избирательный процесс", - отметила Мельниченко.

По данным полиции, граждане, намеревающиеся сменить свой избирательный адрес, не смогли объяснить причину такого решения.

Полицией Запорожья открыто уголовное производство по двум статьям: ст.158 (предоставление неправдивых данных в Государственный реестр избирателей) и ст.160 (подкуп избирателя) УК Украины.

По предварительным данным, в преступной сделке мог быть заинтересован один из кандидатов на должность главы объединенной территориальной громады.

Теги: #нарушения #выборы #запорожье
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