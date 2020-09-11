Глава разведки ФРГ согласен, что Навального отравили "более сильной" версией "Новичка"

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили более мощным веществом группы "Новичок", чем те, которые использовались ранее, пишет в пятницу газета "Шпигель" со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля.

"Яд, (которым был отравлен оппозиционер Алексей Навальный - ИФ) еще сильнее, чем предыдущие (известные специалистам "Новички" - ИФ)", - пишет "Шпигель" со ссылкой на слова руководителя немецкой разведки Бруно Каля, который, по информации издания, сделал такое заявление на прошлой неделе на секретном совещании.

Кроме того, по данным "Шпигель", "представители из ОЗХО в (прошедшие - ИФ) выходные дни посетили клинику Charite в Берлине, где они получили на руки образцы крови и мочи отравленного для проведения дальнейшего расследования".

В среду, 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.