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19:23 11.09.2020

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

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Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в пятницу заявил, что коронавирус COVID-19 все быстрее распространяется по территории страны, и призвал каждого жителя вести себя ответственно.

"Вирус распространяется все сильнее во Франции", - сказал Кастекс на пресс-конференции. В частности, по его словам, сложная ситуация сложилась в Марселе и Бордо.

"Особенно беспокоит, что впервые за многие недели мы фиксируем значительный рост числа госпитализаций", - добавил он.

Премьер также вновь призвал к "ответственности каждого из нас", в особенности пожилых людей.

Между тем, он сообщил, что по итогам заседания Совета обороны страны принято решение сократить период самоизоляции с 14 до 7 дней, поскольку "продолжительность в семь дней - это период, когда существует реальный риск заражения".

В последние дни в ряде европейских стран наметилась тенденция увеличения прироста новых случаев за день. В частности, например, накануне во Франции выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса, что стало рекордно высоким показателем для этой страны с начала пандемии.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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