Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня физической культуры и спорта наградил орденами функционера Украинской ассоциации футбола, обладателя "Золотого мяча"-1986 Игоря Беланова и футболиста испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю.

Как сообщается на сайте главы государства, указом от 10 сентября сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Футболист Роман Зозуля, известный своей волонтерской деятельностью, получил от президента Украины орден "За заслуги" III степени.

Орденом "За заслуги" I степени награждены президент Федерации стрельбы Украины Олег Волков и президент "Лиги профессионального бокса Украины" Михаил Завьялов.

Орденом "За заслуги" II степени президент наградил председателя общественного союза "Винницкая областная ассоциация футбола", президента общественной организации "Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов" Ирека Гатауллина.

Награды присуждены за "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".