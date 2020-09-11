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19:07 11.09.2020

Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

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Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

Американский производитель тренажеров Peloton Interactive Inc. в четвертом финансовом квартале впервые в истории получил прибыль на фоне роста выручки почти втрое благодаря повышенному спросу на оборудование для домашних занятий спортом во время пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила $89,1 млн, или 27 центов на акцию. В четвертом квартале прошлого года, незадолго до IPO, Peloton зафиксировала чистый убыток в размере $47,4 млн.

Квартальная выручка увеличилась до $607,1 млн с $223,3 млн за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 10 центов на акцию при выручке в $586 млн.

Количество подписчиков на цифровую платформу Connected Fitness, предоставляющую доступ к большому виду разнообразных онлайн-тренировок, по состоянию на конец июня достигло 1,09 млн человек. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем фингоду, в котором насчитывалось 511,2 тыс. подписчиков, и превзошло прогноз компании на уровне 1,04-1,05 млн. По состоянию на конец марта этот показатель составлял 886,1 тыс.

Выручка Peloton по итогам минувшего фингода в целом выросла до $1,83 млрд с $915 млн годом ранее. При этом доходы от продажи велотренажеров и беговых дорожек увеличились до $1,46 млрд с $733,9, тогда как выручка от подписок выросла до $363,7 млн со $181,1 млн.

В текущем финансовом году, который начался в августе, компания также рассчитывает на двукратный рост числа подписчиков и выручки. Согласно прогнозу Peloton, выручка по итогам года будет находиться в диапазоне от $3,5 млрд до $3,65 млрд, тогда как количество пользователей Connected Fitness увеличится до 2,05 до 2,1 млн. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивают эти показатели в $2,74 млрд и 1,78 млн соответственно.

Акции Peloton дорожают на 1,5% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании взлетела более чем на 211%.

Теги: #компания #сша #фитнес #прибыль
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