События

19:05 11.09.2020

Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

2 мин читать
Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

В случае если по истечению инкубационного периода после празднования дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы видим празднование дня города (в Одессе - ИФ), которое прошло с нарушениями противоэпидемических мер. Это празднование было зафиксировано силовыми ведомствами. В случае если у нас будет отмечаться позитивная динамикам заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам, которые будут открыты соответствующими органами, так как нарушалось постановление Кабмина, которое запрещало проводить массовые мероприятия", - сказал он в ходе выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в Одессе в пятницу.

Он также сообщил, что в настоящее время заполняемость коек пациентами с COVID-19 и с подозрением составляет 68%.

"По моей информации, заполняемость больниц не 55%, как нам говорил глава обладминистрации, а 68%. Госпитализированы больные с подтвержденными случаями, а также с подозрениями", - сказал он.

Ляшко сообщил, что дополнительно для пациентов с COVID-19 можно привлечь 1447 коек.

"Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение перепрофилировать 30% всего коечного фонда на территории области и быть готовыми для дальнейшего разворачивания этих коек", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием реагентов для проведения тестов на COVID-19 в областных лабораторных центрах был решен после обращения руководителя лабораторного центра.

"Было прерывание тестирования на один день в Одесской области, когда не было тестов для проведения амплификации. Это был вторник, один день не проводилось. Это вопрос был оперативно решен после общения руководителя лабораторного центра. Если бы он обратился к нам раньше, то прерывания вообще бы не было, мы бы эффективно перераспределили существующие тесты", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что речь шла об отсутствии в лабораториях области тестов для автоматических станций, "для ручного выделения экстракция была, и тесты проводились, но не в таких масштабах".

Теги: #коронавирус #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 11.09.2020
Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

19:03 11.09.2020
Американский производитель свинины Smithfield оштрафован из-за вспышки коронавируса на одном из его заводов

Американский производитель свинины Smithfield оштрафован из-за вспышки коронавируса на одном из его заводов

17:19 11.09.2020
Еврокомиссия поддержала проект по изучению возможности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

Еврокомиссия поддержала проект по изучению возможности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

16:09 11.09.2020
В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

14:30 11.09.2020
Вопрос проведения выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной властей – член ЦИК Постивый

Вопрос проведения выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной властей – член ЦИК Постивый

14:26 11.09.2020
В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

13:07 11.09.2020
Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

12:42 11.09.2020
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

12:30 11.09.2020
В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

12:21 11.09.2020
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский посол направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Минфин Украины в ближайшее время ожидает от МВФ определенности о дате миссии

В Запорожье начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей и внесения недостоверных данных в реестр избирателей

Глава разведки ФРГ согласен, что Навального отравили "более сильной" версией "Новичка"

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

Peloton получил первую квартальную прибыль на фоне возросшего спроса на домашний фитнес

Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

В Умани владелец кафе повесил табличку, что не обслуживает хасидов, полиция открыла дело

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, в прифронтовом районе разминировано 10 га

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА