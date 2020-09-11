Уголовные дела могут быть открыты в случае роста заболеваемости COVID-19 в Одессе после инкубационного периода после празднования дня города – Ляшко

В случае если по истечению инкубационного периода после празднования дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы видим празднование дня города (в Одессе - ИФ), которое прошло с нарушениями противоэпидемических мер. Это празднование было зафиксировано силовыми ведомствами. В случае если у нас будет отмечаться позитивная динамикам заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам, которые будут открыты соответствующими органами, так как нарушалось постановление Кабмина, которое запрещало проводить массовые мероприятия", - сказал он в ходе выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в Одессе в пятницу.

Он также сообщил, что в настоящее время заполняемость коек пациентами с COVID-19 и с подозрением составляет 68%.

"По моей информации, заполняемость больниц не 55%, как нам говорил глава обладминистрации, а 68%. Госпитализированы больные с подтвержденными случаями, а также с подозрениями", - сказал он.

Ляшко сообщил, что дополнительно для пациентов с COVID-19 можно привлечь 1447 коек.

"Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение перепрофилировать 30% всего коечного фонда на территории области и быть готовыми для дальнейшего разворачивания этих коек", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием реагентов для проведения тестов на COVID-19 в областных лабораторных центрах был решен после обращения руководителя лабораторного центра.

"Было прерывание тестирования на один день в Одесской области, когда не было тестов для проведения амплификации. Это был вторник, один день не проводилось. Это вопрос был оперативно решен после общения руководителя лабораторного центра. Если бы он обратился к нам раньше, то прерывания вообще бы не было, мы бы эффективно перераспределили существующие тесты", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что речь шла об отсутствии в лабораториях области тестов для автоматических станций, "для ручного выделения экстракция была, и тесты проводились, но не в таких масштабах".