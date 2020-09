Американский производитель свинины Smithfield оштрафован из-за вспышки коронавируса на одном из его заводов

Министерство труда США оштрафовало американского производителя свинины Smithfield Foods Inc., обвинив в компанию в недостаточной защите сотрудников во время пандемии, пишет The Wall Street Journal.

Управление по охране труда министерства труда США (OSHA) предложило оштрафовать компанию на максимально возможные $13 тыс. 494.

В OSHA заявили, что по меньшей мере 1294 рабочих завода Smithfield в городе Су-Фолкс, штат Южная Дакота, заразились коронавирусом, четыре человека скончались. По мнению ведомства, компания не смогла обеспечить безопасные условия труда на предприятии.

Smithfield заявила, что обжалует постановление OSHA. В компании отмечают, что агентство ссылается на условия труда на заводе в марте, хотя оно опубликовало свои рекомендации для отрасли лишь в конце апреля.

Глава отдела корпоративных отношений Smithfield Кейра Ломбардо заявила, что компания в апреле-июле потратила $350 млн на меры по предупреждению распространения заболевания. По ее словам, OSHA приводила некоторые действия Smithfield в пример другим мясокомбинатам.

Профсоюз United Food and Commercial Workers International Union, который представляет интересы рабочих Smithfield, в свою очередь, заявил, что выписанного штрафа недостаточно, чтобы гарантировать защиту сотрудников работодателями.

"OSHA в период пандемии не выполняло своих обязанностей, и это (штраф - ИФ) является последним примером того, что агентство не выполняет свою работу и не берет на себя ответственность за безопасность работников", - заявил президент профсоюза Марк Перрон.

Весной Smithfield была вынуждена закрыть несколько своих заводов из-за вспышки коронавируса. Однако глава компании Кеннет Салливан заявил, что это угрожает поставкам продуктов питания в США.

Другие представители отрасли, включая Tyson Foods (SPB: TSN) Inc., JBS USA Holdings Inc. и Cargill Inc., были также вынуждены сокращать производство мяса.

Мясоперерабатывающие заводы стали одними из первых очагов распространения коронавируса в США, отмечает WSJ. По данным медицинских властей страны, в апреле и мае COVID-19 заразилось более 17 тыс. работников отрасли, 91 человек скончался.