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19:01 11.09.2020

Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

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Apple удалит приложение НТВ из Appstore на территории Украины по требованию СБУ

Российская телекомпания НТВ получила уведомление от Apple об удалении приложении телекомпании из Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.

"Мы получили уведомление компании Apple об удалении нашего приложения из Appstore на территории Украины по требованию СБУ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ.

Там добавили, что телекомпания не комментирует данное решение.

Ранее в телерадиокомпании ВГТРК сообщили, что компания Apple уведомила их об удалении из каталога онлайн-магазина Appstore приложений холдинга на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.

Согласно уведомлению, из каталога будут удалены приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm", "Вести.ру".

Пресс-служба холдинга также пока не комментирует данное решение компании.

Appstore - онлайн-магазин приложений для пользователей продукции Apple. Он позволяет купить или скачать бесплатно приложения на мобильные телефоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac.

Теги: #телеканал #нтв #россия #apple
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