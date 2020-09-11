События

18:29 11.09.2020

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, в прифронтовом районе разминировано 10 га

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С полуночи на Донбассе обстрелов не было, в прифронтовом районе разминировано 10 га

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.45 пятницы, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками… С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, не зафиксировано. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

В то же время саперы ГСЧС из состава Объединенных сил разминировали более 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 42 найденных взрывоопасных предмета.

Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: за минувшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются.

Теги: #оос #ордло
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