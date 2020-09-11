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17:55 11.09.2020

Проект "Северный поток 2" нужно остановить, он снижает энергобезопасность Центральной Европы - премьер Польши

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Проект "Северный поток 2" нужно остановить, он снижает энергобезопасность Центральной Европы - премьер Польши

Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили в пятницу на встрече в польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

Теги: #ес #северный_поток_2 #польша
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