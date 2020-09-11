Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") и "Площадь Льва Толстого" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") Киевского метрополитена закрыты для пассажиров вместе с пересадочными узлами в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

"Станция "Крещатик"+пересадка и станция "Площадь Льва Толстого"+пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем Twitter в пятницу.