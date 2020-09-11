Правоохранители на 2-м месте после врачей по уровню заболевания COVID-19 – МВД

Министерство внутренних дел начинает ежедневное информирование о количестве случаев заражения COVID-19 в рядах правоохранителей, сообщается на сайте МВД Украины в пятницу.

«Ежедневно правоохранители не только обеспечивают правопорядок в нашей стране, но и находятся на «передовой» в борьбе с COVID-19. Сегодня, 11 сентября, зафиксировано 93 новых случая лабораторно подтверждённых диагнозов коронавирусной болезни. Наибольшее количество больных - в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве», - говорится в сообщении.

Общее количество случаев инфицирования среди стражей порядка с начала пандемии - 4010, выздоровели - 3581 человек.

«С марта 2020 правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы, и они являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости», - подчёркивают в МВД.