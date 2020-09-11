Facebook обжалует предписание регулятора Ирландии, ограничивающее трансфер данных между ЕС и США

Facebook Inc. намерена обжаловать предварительное предписание ирландских властей о прекращении передачи компанией данных европейских пользователей в США.

Facebook подала иск против ирландской Комиссии по защите данных (Data Protection Commission, DPC) в Высокий суд Ирландии, сообщает Dow Jones. Компания требует проверки действий комиссии, отмечая, что DPC вынесла предписание до появления регуляторного руководства Европейского совета по защите данных - организации, представляющей всех регуляторов сферы персональных данных в ЕС.

"Отсутствие безопасного и законного международного трансфера данных будет иметь негативные последствия для европейской экономики, - отмечают в Facebook. - Мы призываем регуляторов придерживаться прагматичного подхода до тех пор, пока не будет найдено долгосрочное ответственное решение этого вопроса".

Ранее WSJ сообщила, что DPC направила Facebook предписание о прекращении трансфера данных европейских пользователей в Штаты еще в прошлом месяце и ждет ответа от компании.

Это первый шаг, сделанный европейским регулятором для исполнения июльского решения Европейского суда, постановившего, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.

Для выполнения требований DPC Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой сервис, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере на некоторое время.

Если компания не выполнит предписание, регулятор может оштрафовать ее на сумму, составляющую до 4% ее годовой выручки, то есть $2,8 млрд.

DPC дала Facebook время до середины сентября, чтобы принять меры для выполнения ее требований. В пятницу представитель Facebook заявил, что компания намерена дать регулятору ответ в надлежащее время.

Акции Facebook подешевели на 0,6% на торгах в пятницу. Их стоимость выросла на 30% в этом году.