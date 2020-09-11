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17:19 11.09.2020

Еврокомиссия поддержала проект по изучению возможности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

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Еврокомиссия поддержала проект по изучению возможности лечения COVID-19 плазмой выздоровевших

Еврокомиссия в пятницу выделила 4 млн евро на новый исследовательский проект, который должен определить возможность применения конвалесцентной плазмы как эффективного и безопасного метода лечения от COVID-19.

"Использование плазмы пациентов, которые вылечились от COVID-19 и развили иммунный ответ, является многообещающим способом лечения болезни, но нам нужно больше доказательств его эффективности и безопасности", - заявила в своем коммюнике комиссар ЕС по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.

Проект SUPPORT-E возглавляет Европейский альянс крови (EBA). В нем участвуют 12 крупных НИИ и клинических центров с исследовательскими возможностями мирового класса из шести стран ЕС, Швейцарии и Великобритании. Проект будет координировать и обеспечивать клинические исследования переливаний конвалесцентной плазмы по всему ЕС и другим странам Западной Европы. Это поможет не только определить безопасность и эффективность, но и лучше понять, каким пациентам и как переливать плазму, а также как проверять и отбирать донорский материал для наилучшего результата лечения.

Финансирование производится за счет программы исследований и инноваций Horizon 2020 в рамках обещанного Еврокомиссией в мае миллиарда евро на исследования и инновации в области коронавируса.

Партнерами консорциума SUPPORT-E являются European Blood Alliance (EBA); Etablissement Francais du Sang (Франция); DRK-Blutspendedienst Baden-Wurttemberg - Hessen (Германия); Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Нидерланды); Красный Крест Бельгии; Больница Орхусского университета (Дания); Istituto Superiore di Sanita (Италия); Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Италия); Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (Италия); NHS Blood and Transplant (Великобритания); Statens Serum Institut (Дания); и Blutspende SRK Schweiz AG (Швейцария).

Теги: #коронавирус #еврокомиссия
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