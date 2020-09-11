Необходимо максимально ускорить внедрение Концепции переходного правосудия в Украине с привлечением к работе представителей крымскотатарского народа – секретарь СНБО

Необходимо максимально ускорить внедрение Концепции переходного правосудия в Украине с обязательным привлечением к этой работе представителей крымскотатарского народа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, Данилов провел встречу с представителями рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

"Постоянный представитель президента Украины в АР Крым (председатель рабочей группы) Антон Кориневич проинформировал об основных положениях Концепции, которая устанавливает основы будущей государственной политики по защите и восстановлению прав человека и основных свобод в условиях вооруженного конфликта и оккупации части территории Украины Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Концепция включает 4 элемента: реализацию права знать правду о ходе событий конфликта; институциональные реформы в качестве гарантии неповторения вооруженного конфликта; меры по возмещению ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта; привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений.

Сейчас Концепция вместе с проектом указа Президента Украины относительно ее утверждения переданы в Офис президента Украины.

Кроме того, Кориневич сообщил, что сейчас рабочая группа работает над разработкой коммуникационной стратегии Концепции, и пригласил представителей Аппарата СНБО Украины к участию в этом процессе.