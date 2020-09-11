В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности с понедельника на 14 дней запретят плановые госпитализации в медучреждениях.

Это предусмотрено ограничениями для административно-территориальных единиц, которые вошли в "оранжевую" зону.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА), соответствующие письма департамент направит медучреждениям.

"Сегодня этот вопрос будет озвучен директором департамента на онлайн-совещании с руководителями больниц", - сообщили в департаменте здравоохранения.

Как сообщалось, в связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.

В частности, вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает временное ограничение проведения медучреждениями плановых госпитализаций. Запрет не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.