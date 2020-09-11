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15:46 11.09.2020

И.о. директора ГБР Соколов не считает политическими дела, в которых фигурирует Порошенко

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И.о. директора ГБР Соколов не считает политическими дела, в которых фигурирует Порошенко

И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов отрицает политическую составляющую и какое-либо давление на расследование уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Во-первых, я не считаю дела, в которых фигурирует Порошенко, политическими. И это даже опросы подтверждают. Политическую окраску дает целенаправленное формирование общественного мнения. Все это используется в политической компании и создании популярности. Нет никакого давления в том, что расследовать, а что – нет", - заявил Соколов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что ГБР обязано регистрировать производство по заявлению. "Не видим состава преступления – суд обязывает открыть расследование. Мы не можем закрыть дело, не проведя следственных действий и не получив ответы, потому что прокурор отменит такое решение", - добавил он.

При этом Соколов заметил, что по ряду дел, в которых следствие и прокуроры не видели судебной перспективы, были прекращены.

"Некоторые дела были закрыты, потом закрытие обжаловалось через суд адвокатами, и они возобновлялись. И это не говорит о том, что дело станет перспективным в суде. Но опять же, Порошенко там не подозреваемый, а свидетель. Подозреваемый он только по делу, в котором следствие завершено – о назначении Семочко", - подытожил и.о. директора ГБР.


Полный текст интервью с Александром Соколовым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #гбр #порошенко #соколов
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