Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

Практически все экспертизы, назначенные по делу полицейских Кагарлыка (Киевская обл.) завершены, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд, отмечает и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Соколов рассказал, что в ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, сотрудники ГБР "установили еще несколько эпизодов, связанных с теми же и другими фигурантами, которые причастны к пыткам людей".

"Дело было продлено не потому, что как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначено более 57 экспертиз, около 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз. Думаю, что в ближайшее время направим дело в суд", - сообщил Соколов.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

2 июля Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения полиции в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что в ночь на 24 мая милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица сообщениям о фактах пыток, которые были в Кагарлыкском отделении полиции. По данным следствия, в начале января 2020 года сотрудники этого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному сотруднику отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч.2 ст.127 УК).



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