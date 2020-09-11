В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

Вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в первую очередь получат группы риска, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.