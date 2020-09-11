События

14:26 11.09.2020

В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

1 мин читать
В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

Вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в первую очередь получат группы риска, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 11.09.2020
Вопрос проведения выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной властей – член ЦИК Постивый

Вопрос проведения выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной властей – член ЦИК Постивый

13:07 11.09.2020
Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

12:42 11.09.2020
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

12:30 11.09.2020
В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

12:21 11.09.2020
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

12:17 11.09.2020
Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

12:17 11.09.2020
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

11:55 11.09.2020
В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

10:33 11.09.2020
У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

10:29 11.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА