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13:45 11.09.2020

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

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Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, который возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран-участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, по словам Ермака, украинская сторона в очередной раз подчеркивает огромное стремление народа Украины к установлению мира на своей земле.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", - цитирует его пресс-служба ОП.

Ермак отметил: перемирие показало, что всё возможно, если есть желание.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", - считает руководитель Офиса президента Украины.

Теги: #опу #нормандский_формат #ермак #германия
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