Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала пятницы, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.