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13:27 11.09.2020

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

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Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала пятницы, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
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