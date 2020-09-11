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13:17 11.09.2020

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

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Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Сотрудник ГУ СБУ отметил, что если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы и такой массовости".

Он отказался называть финкомпании, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что государственные банки в деле не фигурировали.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили свыше $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольных юрлиц.

Теги: #нбу #сбу #b2b_jewelry #финансовая_пирамида
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