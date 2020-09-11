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13:09 11.09.2020

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

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МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса грузовики с гуманитарной помощью весом почти 200 тонн, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе международные организации для нужд гражданского населения направили гуманитарную помощь. Так, из КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк последовало 10 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 10 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобили перевозили хозяйственные и строительные материалы весом 183,7 тонны.

Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" был оформлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста: для жителей временно оккупированной Луганской области направили 8 тонн изделий медицинского назначения.

Теги: #увкб_оон #мккк #гумпомощь
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