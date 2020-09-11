Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Киеве к настоящему времени достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - отметил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Мэр также отметил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Ситуация контролируется, пока не произошел инфекционный взрыв. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас!", - призвал Кличко.