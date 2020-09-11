События

13:07 11.09.2020

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

2 мин читать
Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

Киев. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Киеве к настоящему времени достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - отметил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Мэр также отметил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Ситуация контролируется, пока не произошел инфекционный взрыв. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас!", - призвал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 11.09.2020
Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

Обеднеть в ходе пандемии могут еще более 170 млн жителей планеты - ООН

12:30 11.09.2020
В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

В Киеве с 14 сентября вновь введут ряд ограничений из-за попадания в "оранжевую" зону: работа спортзалов и фитнес-центров запрещена - Кличко

12:21 11.09.2020
В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

В Киеве из-за коронавируса у учителей закрыли 2 школы, еще в 50 перевели на дистанционное обучение 126 классов – Кличко

12:17 11.09.2020
Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

Кличко: В Киеве за сутки 404 новых случая коронавируса, 7 больных умерли, 58 госпитализированы

12:17 11.09.2020
Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

11:55 11.09.2020
В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

10:33 11.09.2020
У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

10:29 11.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 35 новых случаев заболевания COVID-19 – командование Медсил

10:28 11.09.2020
Андреевский спуск приглашает на празднование Дня рождения!

Андреевский спуск приглашает на празднование Дня рождения!

09:49 11.09.2020
Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

У Тимошенко больше нет коронавируса - пресс-секретарь

Количество больных COVID-19 за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины

В Украине впервые более 3 тыс новых заболевших COVID-19 за сутки

В Оболонском районе Киева в ТРЦ произошла стрельба, ранен мужчина - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Погода в уикенд: ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Число зафиксированных банками мошеннических операций с карточками в I пол. увеличилось в 1,4 раза

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Тихановская: Беларусь может выбрать собственный путь

Борис Ложкин запускает проект украино-еврейских исследований в Тель-Авивском университете

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА